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Onikişbat Belediyesinden depremzedelere yardım

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 30.01.2020 09:04 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta, Onikişubat Belediyesi tarafından başlatılan kampanyada toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.Onikişubat Belediyesinin çağrısı üzerine Kahramanmaraşlılar, Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için harekete geçti.

Kahramanmaraş’ta, Onikişubat Belediyesi tarafından başlatılan kampanyada toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.
Onikişubat Belediyesinin çağrısı üzerine Kahramanmaraşlılar, Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için harekete geçti. Belediyenin sosyal yardımlaşma müdürlüğüne getirilen yardımlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Onikişubat Belediyesi Başkanvekili Eray Şenay, yardım kampanyasına katkı sağlayanlara teşekkür etti. Yardım kamyonlarının ikisinin Malatya, 4’ünün Elazığ’a gideceğini söyleyen Şenay, “Kentimizin insanı kampanyaya büyük ilgi gösterdi, 6 kamyon yardım malzemesi topladık. Toplanan yardımlarda bir kamyon erzak malzemesi, bir kamyon giyecek, 4 kamyon da battaniye, yastık, yorgan, ısıtıcılar ile çocuk ve ev eşyaları var. Yardımlarda bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

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