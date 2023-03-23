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  4. Onikişubat Yaşam Merkezi'ndeki konteyner evlere 220 aile yerleştirildi

Onikişubat Yaşam Merkezi'ndeki konteyner evlere 220 aile yerleştirildi

23.03.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta, çadırda yaşayan 220 depremzede aile Gaziosmapaşa Belediyesince Onikişubat Yaşam Merkezi'nde oluşturulan konteyner eve yerleştirildi.

Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) depremin ardından oluşturulan çadır kentlere yerleştirilen aileler, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından hazırlanan yaşam merkezindeki konteyner evlere taşındı. Aileler, içerisinde mutfak, banyo ve lavabo bulunan, çadırlara göre daha konforlu olan konteyner evlerde yaşamaya başladı.

Konteyner kentte, sosyal ve spor alanları, çocuk parkı, kreş, mescit, misafirhane, sağlık merkezi, çamaşırhane ve yemekhane de bulunuyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri de bölgeye taşınan ailelere sıcak yemek ikramı, temizlik hizmeti gibi desteklerini sürdürüyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Volkan Özge, AA muhabirine, konteyner kent inşa ederek depremzede ailelere teslim ettiklerini söyledi.

Kurulumu tamamlanan alanda altyapı ve üstyapı çalışmalarının sona erdiğini dile getiren Özge, şöyle konuştu:

"Her konteyner eve ailelerin günlük ihtiyaçları için malzemeler temin ettik. Ranzasından buzdolabına mutfak eşyalarına kadar en son teslim ederken de vatandaşlarımıza gıda yardımı, hijyen paketleri gibi giyim desteğinde de bulunduk. Ayrıca çamaşırhane, sağlık ocağı gibi bir alan ve mescidimiz de yapılıyor. Çocuk oyun alanları inşa ettik, çevre düzenlemelerini de tamamladık. Depremzedelerimiz için inşallah güzel bir alan yapmış olduğumuza inanıyoruz."

Bölge insanının yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Özge, "Çok çalıştık ama onların güler yüzüyle motive olduk ve gerçekten çok güzel bir iş yaptığımızı anladık artık daha rahat uyuyabiliyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Gaziosmanpaşa Belediyesi

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