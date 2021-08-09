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Onlarca kişinin ölümüne sebep olan olaylı Kayserispor-Sivasspor maçının tüyler ürperten hikayesi

09.08.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1966 yılının ilk bahar aylarında, Erciyes Sanayispor ve Ortanadolu adlı iki takımın birleşmesiyle Kayserispor doğdu. Ve daha ilk yılında Türkiye 2. Futbol Ligi'ne katılma şansını elde etti. Sivasspor ise 1967 yılının Mayıs ayında kurularak takip eden sezonda top koşturmaya başladı. Aynı yıl iki komşu şehir arasındaki ilk karşılaşmanın 17 Eylül 1967'de Kayseri Atatürk Stadyumu'nda yapılmasına karar verildi.

Onlarca kişinin ölümüne sebep olan olaylı Kayserispor-Sivasspor maçının tüyler ürperten hikayesi

O yıllarda Sivas'ta ticaret, Kayserili tüccarların elindeydi. Bu durum da Sivaslıların pek içine sinmiyordu. 17 Eylül 1967 de oynanan maç esnasında çıkan olaylarda bu durumun da etkili olabileceği öne sürüldü.

MAÇ GÜNÜ OLANLAR

Maç günü Sivaslılar 40 otobüs, 20 minibüs ve trenle Kayseri'ye geldi. Toplamda 21 bin taraftar stadyumdaki yerini aldı ve saat 16.00'da maç başladı. Maçın 20. dakikasında Kayserisporlu oyuncu Küçük Oktay ilk golü atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol üzerine Kayserispor taraftarları sevinmeye başladı. Kayserililerin bu sevincine Sivasspor tribünlerinden tepki geldi. Bu tepki üzeri Kayserispor taraftarları Sivasspor tribünlerine taş atmaya başladı. Kayserililerin bu hareketi Sivaslılarda paniğe neden oldu ve kaçmaya çalışan 2 çocuk ezilerek hayatını kaybetti.

Kayserispor tribünündeki bazı kişiler yüzünden grup galeyana gelince de Kayserili taraftarlar, bıçak, taş ve sopalarla Sivassporlu taraftarların üzerine yürüdü. Sivasspor tribünlerinde panik iyice arttı ve herkes demir kapılara yüklendi. Kapıların açılmayışı ve çıkışta düzenin sağlanamaması sebebiyle 41 Sivaslı ezilerek, sıkışarak ve havasızlıktan yaşamını yitirdi. 300'den fazla kişi de taş, sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı.

MAÇ SONRASINDA OLANLAR

Stadyumdan çıkmayı başaran Sivasspor taraftarları, stat çevresine park edilmiş 60 kadar Kayseri plakalı aracın ve spor salonunun camlarını kırarak 5 km ileride park halindeki araçlarına doğru yol aldı. Sonrasında da şehrin 50 km dışında durdurdukları Kayseri plakalı araçları ateşe verdi.

Bu olayların ardından da Kayserispor taraftarları, Sivas plakalı araçları yaktı ve Sivaslı taraftarları dövdü. Bu olay Sivas'ta yankı bulunca, Sivas'ta bulunan Kayserililere ait dükkanlar ve Kayseri plakalı araçlar yakılıp tahrip edildi. Hatta Sivasspor taraftarlarından 41'inin öldüğü duyulunca Sivas'ta yaşayan Kayserililere yönelik saldırılar başladı. Bu olaylara yönelik, 8'i Sivasspor, 18'i Kayserispor taraftarı olmak üzere, olaylara sebebiyet veren toplam 26 kişi tutuklandı. İki takıma 17 maç saha kapama cezası verildi ve takımların aynı gruplarda oynamamasına yönelik karar alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Sivasspor
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