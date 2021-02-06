Online eğitimin ardından tablet satışları patladı

Korona virüs salgınıyla vatandaşlar zamanının büyük bir kısmını artık evde geçirmeye başladı. Uzaktan eğitim ve evden çalışmanın etkisiyle tablet satışları da artış gösterdi.

Akıllı telefon karşısında sürekli kan kaybeden tabletler yeniden gözde oldu. Telefoncularda elde kalan tabletler Korona virüs salgını sonrasında başlatılan uzaktan eğitim ve evden çalışmanın etkisi ile tablet satışları artışa geçti. 700 lira ile 5 bin lira arasında değişen tablet fiyatları, telefoncuların yüzünü güldürdü. Yurt dışından gelen telefonların sürekli fiyat artışı sebebiyle telefon satışlarında gerileme olduğunu dile getiren telefon satıcısı Jale Işıl Ateş, “Telefon piyasasına etki olarak en çok ekonomik büyük bir sıkıntı var. Çünkü dolar her geçen gün yükseliyor. Bu da direk olarak Amerika piyasasından Türkiye piyasasına etki ediyor. Doların yükselmesine özellikle Amerika tabanlı telefonlarda yükselme oluyor. Ama bizde büyük bir gerileme oluyor. Çünkü fiyatlar gün geçtikte artıyor. Alım gücü düşmesi söz konusu oluyor. Bunun haricinde online eğitimlerden dolayı tablet satışlarımızda ciddi artış oldu. Ama telefon alım gücünün düşmesi tablet alım miktarı ile denk düşmüyor. Aradaki fiyat uçurumundan kaynaklı. Ama genel olarak bakıldığı zaman piyasa kötü durumda. Telefon piyasası çok kötü durumda. Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olmamızdan dolayı direk pazartesi günü yoğun bir talep oluyor. Hafta içi genel olarak Salı gününe kadar bir yoğunluğumuz oluyor. Diğer günlerde satışımız hiç yok diyebiliriz” şeklinde konuştu.