Online ekmek yapımı eğitimi 27 Şubat’ta başlıyor

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Aralık 2020’de hayata geçirilen Pandemi Günlerinde Tarım Eğitim Programı “ekmek” eğitimi ile devam ediyor. “Tohumdan Ateşe Ekmek” eğitimi 27 Şubat’ta başlayacak, 21 Mart’a kadar sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları devam edecek. Belgeli, ücretsiz, online eğitim programı içerisinde workshoplar da yapılacak. Eğitimin ardından yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara belge verilecek.

“Ekmeğin tarihinden mayalanmasına kadar her şey”

Program çerçevesinde 27 Şubat’ta unlu mamüller marka danışmanı Mine Ataman’ın anlatımıyla ekmeğin doğuşu, 28 Şubat’ta günümüzde ekmeğin geldiği nokta anlatılacak. 6 Mart’ta Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Thomas Zimmermann “Toprağı işleyen ekmeği dişler” neolitik çağda tarım ve buğday üretiminin sallantılı başlangıcını anlatacak. 7 Mart’ta düzenlenecek workshopta Mine Ataman, 3 ekşi maya tarifi verecek.

13 Mart’ta Mine Ataman dünyada ve Türkiye’de ekmek kültürü ve ekmekçilik sektörü ile Almanya’nın Pumpernickel ekmeğini anlatacak. 14 Mart’ta İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Güven Şahin ve Mine Ataman’ın anlatımıyla coğrafi işaret ve marka ekmekler hakkında bilgi verilecek. 20 Mart’ta Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, beslenme ve ekmeği katılımcılara anlatacak. 21 Mart’ta düzenlenecek workshopta Mine Ataman 3 farklı tahıldan siyez ekmeği, buğday ekmeği ve ciabatta ekmeğinin yapımını anlatacak.