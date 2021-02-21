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Online ekmek yapımı eğitimi 27 Şubat’ta başlıyor

21.02.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Online ekmek yapımı eğitimi 27 Şubat’ta başlıyor

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Aralık 2020’de hayata geçirilen Pandemi Günlerinde Tarım Eğitim Programı “ekmek” eğitimi ile devam ediyor.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Aralık 2020’de hayata geçirilen Pandemi Günlerinde Tarım Eğitim Programı “ekmek” eğitimi ile devam ediyor. “Tohumdan Ateşe Ekmek” eğitimi 27 Şubat’ta başlayacak, 21 Mart’a kadar sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları devam edecek. Belgeli, ücretsiz, online eğitim programı içerisinde workshoplar da yapılacak. Eğitimin ardından yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara belge verilecek.

“Ekmeğin tarihinden mayalanmasına kadar her şey”
Program çerçevesinde 27 Şubat’ta unlu mamüller marka danışmanı Mine Ataman’ın anlatımıyla ekmeğin doğuşu, 28 Şubat’ta günümüzde ekmeğin geldiği nokta anlatılacak. 6 Mart’ta Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Thomas Zimmermann “Toprağı işleyen ekmeği dişler” neolitik çağda tarım ve buğday üretiminin sallantılı başlangıcını anlatacak. 7 Mart’ta düzenlenecek workshopta Mine Ataman, 3 ekşi maya tarifi verecek.
13 Mart’ta Mine Ataman dünyada ve Türkiye’de ekmek kültürü ve ekmekçilik sektörü ile Almanya’nın Pumpernickel ekmeğini anlatacak. 14 Mart’ta İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Güven Şahin ve Mine Ataman’ın anlatımıyla coğrafi işaret ve marka ekmekler hakkında bilgi verilecek. 20 Mart’ta Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, beslenme ve ekmeği katılımcılara anlatacak. 21 Mart’ta düzenlenecek workshopta Mine Ataman 3 farklı tahıldan siyez ekmeği, buğday ekmeği ve ciabatta ekmeğinin yapımını anlatacak.

“Herkes kendi ekmeğini yapacak”
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, pandemi günlerinde tarım eğitimine sofraların vazgeçilmezi ekmekle devam edeceğini belirtti. 12 bin yıllık geçmişe sahip Anadolu’nun buğdayın anavatanı olduğunu ve ekmeğin bu topraklardan doğduğunu kaydeden Çandır, “Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bir dönemde, tarihimizde, kültürümüzde ve beslenmemizde önemli bir yeri olan ekmeği işlemek istedik. Katılımcıların büyük zevkle takip edeceği bir eğitim programı olacağını düşünüyorum. Eğitimin ardından herkes kendi ekmeğini yapacak” dedi.

“Peynir, ekmek, zeytin üçlemesi”
Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, ekmeğin günlük hayatımızın vazgeçilmezi olduğunu belirtirken, pandemi döneminde sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde bir ay sürecek ekmek eğitimi vereceklerini belirtti. Daha önce zeytin ve peynir ile ilgili eğitim verdiklerini anımsatan Karaca, “Ekmek eğitimi ile bu üçlemeyi tamamlıyoruz” dedi. Eğitime ilginin yoğun olduğunu bildiren Karaca, İran, Suriye, Bulgaristan, ABD, KKTC, Suudi Arabistan, Almanya, Belçika, Macaristan, Fransa, Avusturya gibi bir çok ülkeden çok sayıda başvuru geldiğini söyledi.

Online ekmek yapımı eğitimi 27 Şubat’ta başlıyor

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Antalya Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
06:12
Sabah
07:32
Öğle
13:16
İkindi
16:21
Akşam
18:50
Yatsı
20:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

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Muratpasa
Denizin Eczanesi
Muratpasa
Fener Eczanesi
Muratpasa
İmge Eczanesi
Muratpasa
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