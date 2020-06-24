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Onulay: "Salgın bir gün bitecek ama deprem her an ensemizde"

BURSA HABERLERİ  | 24.06.2020 15:38 | Son Güncelleme

Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay, “Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ve yatırım yapmak isteyen kişiler için en doğru zaman şu an.

Onulay: "Salgın bir gün bitecek ama deprem her an ensemizde"

Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay, “Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ve yatırım yapmak isteyen kişiler için en doğru zaman şu an. Yeni yapılacak konutlarda inşaat maliyetleri göz önüne alındığında fiyat artışları yaşanılması kaçınılmaz olacaktır” dedi.
Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay, salgını sebebi ile hem küresel ticarette, hem de iç piyasalardaki şok dalgalanma ile yeni konut yapım maliyetlerinin artabileceğine vurgu yaptı. Onulay, “Kamu bankaları tarafından başlatılan konut kredisi faiz indirimi; sıfır konutlar için 15 yıl vadeli yüzde 0,64, ikinci el konutlar içinse yüzde 0,74 faiz oranları, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza yatırım için doğru bir zamanlama olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Salgın sürecinde güvenli konutların öneminin bir kez daha anlaşıldığını aktaran Onulay şöyle devam etti:
“Süreç, bizlere tekrar konutların önemini, yaşamsal önemini gözler önüne serdi. Evlerimiz bu zamanlarda herkes için adeta salgından koruyan bir sığınak vazifesi görüyor. Bu süreçte daha iyi anladık ki yeni yapılan konutların projelendirilmesi ve yapımında; dayanım, dayanıklılık, işlevsellik, ekonomik ve estetiğin birlikte ele alınması göz önünde bulundurulmalıdır. Yapı servis yüklerini ve deprem gibi etkilerden kaynaklanan yükleri belirli bir güvenlikle taşıyabilmeli, planlanan hizmet ömrü süresince dıştan ve içten kaynaklanan yıpratıcı etkilere karşı dayanıklı olmalı, kaynak israfına yol açmayacak şekilde ekonomik olmalı, ihtiyaca cevap verebilmeli, özgün ve estetik bir görünüşe sahip olmalıdır.”
Salgının elbet bir gün son bulacağını ancak deprem tehlikesinin her saniye büyük bir risk oluşturduğunu aktaran Onulay, “Depreme dayanıksız konut stoklarının ise bir an önce kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi gerekmektedir. Zira sağlıksız yapı stoklarının deprem öncesinden tespit edilerek bertaraf edilmesi olası bir depremde can ve mal kayıplarını en aza indirecektir.Unutmamalıyız ki salgın süreci geçse de deprem tehlikesi ile her zaman karşı karşıyayız. Konutlarımızda can ve mal güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımıza daha güvenli, yalıtımlı ve konforlu bir yaşam alanı sunmak son derece önemli” dedi.

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