Onur belgesi nasıl alınır öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Takdir, teşekkür ve onur belgeleri almaya hak kazananan öğrencilerin heyecanı diğerlerinden biraz fazla. Özellikle onur belgesi bekleyen öğrenciler oldukça heyecanlı. Peki onur belgesi neye göre verilir, kaç puanla alınır? Kimler onur belgesi alabilir? İşte detaylar...

ONUR BELGESİ NASIL ALINIR?

Onur belgesi ilk, orta ve lise öğrencilerine verilen bir belgedir. Dönem boyunca başarılı olan öğrenciler onur belgesi almaya hak kazanırlar. Onur belgesinin alınabilmesi için yalnızca derslerde başarılı olmak yetmiyor. Derslerin dışında davranışlarında da onur belgesi kriterlerine uyulması gerekiyor.

Onur belgesi, öğrencilerin yer aldığı sosyal etkinlikler ve sergilediği davranışlara bakılarak okul yönetimince verilir.

KİMLER ONUR BELGESİ ALABİLİR?

Onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerin belli özelliklere sahip olması gerekiyor. Bazı öğrencilere başarı belgelerinin yanında ek olarak onur belgesi veriliyor. Bu belgenin alınabilmesi için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlar şu şekildedir:

(1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

