Onur Günü etkinliklerinde atlı okçular nefes kesti

Milli Mücadelemizde Batı Cephesi Karargahı olarak önemli bir rol üstlenen Konya’nın Akşehir ilçesinde, Taarruz hazırlıklarının sona ererek, Karargahın taşındığı 24 Ağustos 1922 tarihi anısına her yıl düzenlenen “Akşehir Onur Günü” kutlamaları çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Akşehir Belediyesinin daveti üzerine Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nce düzenlenen Büyük Taarruz Bisiklet Turu’nun Akşehir ayağı Onur Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Garnizon Komutanlığı önünden başlayıp, 24 Ağustos Bulvarı, Batı Cephesi Karargâhı Müzesi, Cevdet Köksal Caddesi ve Akşehir Şehitliğinde son bulan etkinliğin startını Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz ile Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya verdi. Bisikletçilere yol boyunca vatandaşlarda alkışları ve tezahüratları ile destek oldu. Bisiklet grubu; Akşehir Şehitliğinde şehit mezarlarını selamlayıp, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı söyleyerek Akşehir ayağını tamamladı.

Onur Günü kutlamalarındaki son etkinlik ise, Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Akşehir Belediyesi iş birliği ile yapılan Atlı Okçuluk Gösterileri izleyen vatandaşların büyük beğenisini topladı. Akşehir Nasreddin Hoca Atlı Okçuluk Spor Kulübü ile Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Spor Kulübü Savaş Sanatları Ekibi’nin yer aldığı gösteriler, izleyicilerin nefeslerini kesti. Gösteri sonunda sporculara ve kulüp başkanlarına gösterileri izleyen protokol tarafından madalya ve plaket takdimi yapıldı.