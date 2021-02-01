Op. Dr. Ersin Borazan Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersin Borazan, Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin uzman hekim kadrosu bünyesinde yer alarak hasta kabulüne başladı.

Toplumun her kesiminden insanı “Herkes İçin Sağlık” ilkesi ile buluşturan Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersin Borazan hasta kabulüne başladı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersin Borazan kimdir

Genel Cerrahi Uzmanı, Op. Dr. Ersin Borazan, 1993 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1999 yılında ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni başarı ile tamamladı. 2006 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana bilim dalında ise uzmanlık belgesini alarak kariyer hayatına devam etmektedir.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersin Borazan, mecburi hizmet görevini 2006 ile 2008 yılları arasında Kahramanmaraş Göksun Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirdi. Askerlik hizmet yükümlülüğünü 2008 ile 2009 yılında Malatya Asker Hastanesi’nde gerçekleştiren Op. Dr. Borazan, 2012 ile 2020 yıllarında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev aldı. 2016 ile 2020 yıllarına gelindiğinde ise Op. Dr. Borazan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı görevini ise başarı ile yerine getirdi.

Mesleği ile ilgili çok sayıda kurs, kongre ve katılım belgesi bulunan Op. Dr. Ersin Borazan aynı zamanda Laparoskopik Kolesistektomi kursu, Klinik Araştırmacı Eğitim Programı sertifikası, Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim, Laparoskopik Reflü Cerrahisi kursu, ESPEN Congress katılım, Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi Sürekli Mesleki Gelişim kursu, Laparoskopik Kolorektal Cerrahi alanında çok sayıda kurs, sertifika ve katılımcı belgelerinin de sahibidir.

Op. Dr. Ersin Borazan’ın uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri ile uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirileri ve çok sayıda bilimsel araştırma projeleri ile akademik camiada öne çıkmaktadır. Op. Dr. Borazan’ın cerrahi ilgi alanları laparoskopik cerrahi, onkolojik cerrahi, pankreas, dalak cerrahisi, mide ve barsak cerrahisi, böbreküstü bezi, tiroid ve meme cerrahisi, karın duvarı fıtıkları olarak sıralanmaktadır.

