Op. Dr. Harun Reşit Çelebioğlu: “Göz tansiyonu tedavisini ertelemeyin”

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Harun Reşit Çelebioğlu, göz tansiyonu olarak bilinen Glokom hastalığında lazer tedavisi veya cerrahi ile göz içi basıncını düşürerek etkili bir şekilde tedavi edilmezse, hastaların kalıcı görme kaybına maruz kalabileceğine söyledi.

Medova Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Harun Reşit Çelebioğlu, göz tansiyonu hastalığı belirtileri ve tedavi süreci hakkında bilgi verdi. Hastalığın tedavisinin sabır ve uzun bir süreç gerektirdiğine değinen Çelebioğlu, “Geleneksel glokom cerrahisinin kendisi geçici veya daha az sıklıkla kalıcı görme kaybı riskini taşır ve genellikle çoklu takip randevuları ile uzun bir iyileşme süresi gerektirir. Ancak bugün, hastalara göz içi basıncını düşürmek için iki yeni glokom ilacı, ofis tabanlı bir lazer tedavisi ve daha hızlı görsel iyileşme sunabiliriz. Uzun süredir beyin basıncının glokomda da rol oynayabileceği varsayılmaktadır çünkü optik sinir üzerindeki gerginlik miktarı sadece göz basıncına değil, aynı zamanda göz ve beyin arasındaki basınç farkına da bağlıdır” dedi.