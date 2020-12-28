Operasyonda mini cephanelik ortaya çıktı

Denizli’de silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, ortaya çıkan mini cephanelik görenleri hayrete düşürdü.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Bir süredir takibe alınan şüphelinin silah kaçakçılığının yanı sıra uyuşturucu tacirliği de yaptığı öğrenildi. Kom ekipleri, kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise çıkanlar herkesi şaşırttı. Aramalarda adeta mini cephanelik andıran evde 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 102 adet tabanca parçası, -40 adet mermi, matkap, 10.5 gram metamfetamin, 2.7 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

