YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Operatör Kovid-19 olunca iş makinesini kullanmak belediye başkanına kaldı

Operatör Kovid-19 olunca iş makinesini kullanmak belediye başkanına kaldı

07.02.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operatör Kovid-19 olunca iş makinesini kullanmak belediye başkanına kaldı

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde belediyenin 2 kepçe operatörünün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle direksiyon başına geçen Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, hafta sonu kepçeyle karla mücadele çalışması yaptı.

Çamlıhemşin'de geçen hafta aralıklarla etkili olan kar yağışı sonucu birçok sokak ve cadde karla kaplandı, ilçede kar kalınlığı yer yer 50 santimetrenin üzerine çıktı.

Belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürürken 2 kepçe operatörünün Kovid-19'a yakalanması çalışmalarda kısa süreli aksamaya yol açtı.

Çalışmalara, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Haşimoğlu destek verdi. Kepçenin direksiyonuna geçen Haşimoğlu, karlı yolları temizledi.

Haşimoğlu, gazetecilere, bu yıl ilçede çok kar yağdığını belirterek, "Her hafta hemen hemen kar mücadelesi yaptık. İki operatörüm de Kovid-19'dan dolayı rahatsızlandı. Hafta sonu ilçemizde kar yağışı oldu. Ben de bir operatör arkadaşımla beraber mahalle yollarını açtım. Operatörlük belgem var. Zaman zaman ben de üzerime düşeni yapıyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÇAYKUR geçen yıl tarihinin en yüksek kuru çay satışını yaptıÇAYKUR geçen yıl tarihinin en yüksek kuru çay satışını yaptı
Güney Kore'de en yüksek Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildiGüney Kore'de en yüksek Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi
Gümüşhane'de silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandıGümüşhane'de silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:16
Öğle
12:37
İkindi
15:22
Akşam
17:48
Yatsı
19:10
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Taliban’dan kaçıp yetişkin film yıldızı oldu! “Sektöre giriş...”

Taliban’dan kaçıp yetişkin film yıldızı oldu! “Sektöre giriş...”

Rus mafyası peşini bırakmadı! Ses kayıtlarından sonra...

Rus mafyası peşini bırakmadı! Ses kayıtlarından sonra...

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Daha fazla dayanamad! “Güzel ve sarışınım” diyerek isyan etti

Daha fazla dayanamad! “Güzel ve sarışınım” diyerek isyan etti

'Escort' polemiğinden sonra olay sözler

'Escort' polemiğinden sonra olay sözler

Sinirlenince lüks arabasında poz verip...

Sinirlenince lüks arabasında poz verip...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.