YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Oppo A15, Turkcell mağazalarında tüketiciyle buluşuyor

Oppo A15, Turkcell mağazalarında tüketiciyle buluşuyor

05.07.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo A15, Turkcell mağazalarında tüketiciyle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Oppo'nun A15 modeli Turkcell mağazalarında "Ayın Yıldız Ürünü" olarak tüketiciyle buluşuyor.

Oppo açıklamasına göre, 26 Temmuz'a kadar devam edecek kampanya kapsamında tüketiciler, hem peşin alımlarında hem de taksitli ödemeyi seçtiklerinde A15 modeline indirimli fiyat üzerinden sahip olabilecek.

6.5 inç genişliğinde 1600x720 ekran çözünürlüğüne sahip olan A15, geniş ekranı sayesinde görüntülerin net görünmesine imkan sağlıyor. Yapay zeka üçlü kamerası bulunan modelde 13MP ana kamera olurken, 2MP makro ve 2MP mono kameralar kaliteli fotoğrafların çekilmesini mümkün kılıyor. A15'in önde ise 5MP kamerası bulunuyor. Mediatek Helio P35 işlemci kullanan A15 modeli Android 10 işletim sistemine sahip olup ColorOS 7.2 arayüzü ile birlikte geliyor. A15 modelinde 2GB bellek yer alırken dahili depolamada 32GB alana sahip bir şekilde tüketiciye sunuluyor. MicroSD kart desteğiyle kapasite 256GB'a kadar yükseltilebiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldiGörüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldi
Polisler fark etti, 27 yaşındaki genç son anda kurtarıldıPolisler fark etti, 27 yaşındaki genç son anda kurtarıldı
Başakşehir Belediyesi’nden Şamlar Tabiat Parkı’nda özel etkinlik alanıBaşakşehir Belediyesi’nden Şamlar Tabiat Parkı’nda özel etkinlik alanı

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:31
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.