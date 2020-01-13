Oppo Reno2 Z'de özel tasarım "gök beyazı" rengi

İSTANBUL (AA) - Oppo'nun yeni Reno2 Z akıllı telefonları, özel tasarım "gök beyazı" rengiyle tüketicinin beğenisine sunuldu.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, marka, yeni Reno2 Z modelinin teknolojik özellikleriyle birlikte tasarımıyla da alışılmış algıları değiştirmeyi hedefliyor.

Özel tasarım "gök beyazı" rengiyle tüketiciye sunulan yeni 48 MP dört kameralı Reno2 Z akıllı telefonun Ultra Gece Modu, aydınlık ve net fotoğraflar çekilmesini sağlıyor.

Verimliliğe de odaklanan Reno2 Z'de yer alan NPU teknolojisi, Ultra Gece Modu'nda daha yüksek işleme verimliliği sağlarken, daha az pil tüketiyor.

4000 mAh'lik batarya 30 dakika gibi bir süre içinde yüzde 51'e kadar şarj oluyor ve tam dolu halinde kullanıcılarına 8 saate kadar aralıksız oyun, 13 saate kadar da aralıksız video deneyimi sunuyor. Ayrıca, TUV Rheinland tarafından test edilen OPPO Reno2 Z telefonların, ekran, pil ömrü, performans ve sinyal gücü açısından beş yıldızlı oyun performansı sertifikası bulunuyor.

Hayallerinin peşinden koşan, kendilerini ifade etmeyi seven öncü gençler ve genç ruhlu kullanıcılar için özel olarak hazırlanan Reno2 Z'de; 6.5” AMOLED ekran, 8GB RAM ve 256 GB'a kadar ROM donanımları bulunuyor. Öte yandan, Ağ Bağlantısı Güçlendirmesi ve Dolby Atmos + Yüksek Çözünürlüklü Ses Sistemi sayesinde kullanıcılar; herhangi bir kesintiye uğramadan, yüksek ses kalitesine sahip oyun, video ve müzik deneyiminin keyfini çıkarıyor.

