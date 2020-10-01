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Oral: “İtfaiye teşkilatı hayatî görevler üstleniyor”

YALOVA HABERLERİ  | 01.10.2020 16:16 | Son Güncelleme

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nde İtfaiye Haftası kutlandı.İtfaiyecilerin haftasını kutlayan Altınova Belediye Başkanı Dr.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nde İtfaiye Haftası kutlandı.
İtfaiyecilerin haftasını kutlayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “7/24 esasına göre hayatî bir görevi yerine getiren itfaiye teşkilatımızın haftasını kutluyorum” dedi.
İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 306. yıl dönümünü ve itfaiyenin belediyelere geçişinin 97. sene-i devriyesinin kutlandığını hatırlatan Başkan Metin Oral, “İtfaiye teşkilatımız 7/24 kutsal bir görevi yerine getirmektedir. İtfaiyecilerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için çalışmakta. Teşkilatımız, yangınların yanı sıra doğal afetlerde ve kazalarda da görev almaktadır. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğimizi olaylara daha hızlı mücadele edecek şekilde gerekli personel ve araç-gereçlerle güçlendirmekteyiz. Öte yandan, personelimizin eğitimleri de düzenli olarak devam etmektedir” dedi.
Yeniden yapılanan Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nin en iyi noktalara geldiğini ifade eden İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “Büyük fedakârlıkla canları pahasına emek veren itfaiye teşkilatımızın İtfaiye Haftası’nı kutluyoruz. Bu uğurda can veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

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