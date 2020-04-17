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Oral’dan semt pazarı teşekkürü

YALOVA HABERLERİ  | 17.04.2020 15:00 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 16 Nisan 2020 Perşembe günü ilçede kurulan semt pazarında alınan tedbirler sebebiyle ilgili kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.
Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 16 Nisan 2020 Perşembe günü ilçede kurulan semt pazarında vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri için alınan tedbirlerden dolayı, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit’e, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, belediye personeline, semt pazarlarında sosyal mesafe ve diğer kurallara uyan pazar esnafı ile vatandaşlara teşekkür etti. Alınan tedbirlerin vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik olduğunu ifade eden Başkan Oral, “Sosyal mesafe, temas, izolasyon, hijyen ve belirlenen kurallara uymak çok önemlidir. Bunlara uyarsak salgının bize ve bizim üzerimizden başka insanlara bulaşmasını önleriz. Bizler kurumlar olarak, üzerimize düşen çalışmaları yerine getirirken; hemşerilerimizin de aynı hassasiyeti göstererek Bilim Kurulu’nun uyarılarına riayet etmelerini rica ediyorum. Genel olarak belirlenen kurallara ilçemizde uyulduğunu görüyoruz” diye konuştu.

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