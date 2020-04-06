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Ordu hız kesmiyor

ORDU HABERLERİ  | 06.04.2020 13:30 | Son Güncelleme

Bir yandan korona virüsle mücadelesini sürdüren ve bu kapsamda bir dizi tedbiri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da hizmetlerini aksatmadan yürütmeye devam ediyor.İlçelerde yol çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, mevcut yollarda genişletme, bakım onarım çalışması yaparken, açtığı yeni yollarla da vatandaşın yol sorununa çözüm getiriyor.Çaybaşı’nda hummalı çalışmaEkipler, Çaybaşı ilçesinde, Tekkiraz mahallesine bağlantı olacak Velibayraktar köprüsü mevkiinde de hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan korona virüsle mücadelesini sürdüren ve bu kapsamda bir dizi tedbiri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da hizmetlerini aksatmadan yürütmeye devam ediyor.
İlçelerde yol çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, mevcut yollarda genişletme, bakım onarım çalışması yaparken, açtığı yeni yollarla da vatandaşın yol sorununa çözüm getiriyor.

Çaybaşı’nda hummalı çalışma
Ekipler, Çaybaşı ilçesinde, Tekkiraz mahallesine bağlantı olacak Velibayraktar köprüsü mevkiinde de hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman beraberinde Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Abdulkadir Hatipoğlu ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.
Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile halka hizmet etme görevimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Ekiplerimiz Çaybaşı ilçesi Velibayraktar köprüsü mevkiindeki 2 km’lik güzergâhta yol genişletme, bakım-onarım ve çakıllama çalışması yürütüyor. Çaybaşı ilçesi ile Tekkiraz mahallemiz arasında bağlantı yolu olan güzergâhımız, vatandaşlarımıza kolay ve kısa sürede ulaşım imkânı sağlayacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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