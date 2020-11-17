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Ordu kivisi dalında satıldı

ORDU HABERLERİ  | 17.11.2020 13:55 | Son Güncelleme

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, desteklerin artması dahilinde kivi üretiminin daha da yaygınlaşacağını söyledi.Türkiye’de, Yalova’dan sonra en çok kivi üretiminin yapıldığı ve coğrafi işaret belgesinin bulunduğu Ordu kivisinde hasat tamamlandı.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, desteklerin artması dahilinde kivi üretiminin daha da yaygınlaşacağını söyledi.
Türkiye’de, Yalova’dan sonra en çok kivi üretiminin yapıldığı ve coğrafi işaret belgesinin bulunduğu Ordu kivisinde hasat tamamlandı. Yaklaşık 8 bin ton rekoltenin ön görüldüğü Ordu kivisi, uzun depo ömrü ve lezzetli aroması ile tercih edilirken, neredeyse dalında satıldı.
Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, kivi üreticilerine desteklerin arttığı zaman bu rekoltenin daha da yükseleceğine işaret ederek, “Hibe projelerinin hazırlanıp üreticilerin teşvik edilmesi üretimi daha da arttıracaktır. Bununla ilgili zaten 2019 yılına ait bir çalışma var, bu yıl için de destek bekliyoruz. Destek verildiği zaman Yalova’ya eş değer olabiliriz diye düşünüyorum. Şuan Türkiye, yüzde 60’lık bir kısmını karşılıyor, yüzde 40’lık kalana ise ithal ediliyor. İran’dan çok kivi geliyor. Ordu kivisinde coğrafi işaret belgemiz var. Kalite olarak da çok yüksek, raf ömrü uzun. Herhangi bir pazarlama sorunu çekmedik, hatta kiviler dalında satılıyor” diye konuştu.

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