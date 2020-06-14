YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu OSB'deki firmaların yüzde 70'i ihracat yapıyor

Ordu OSB'deki firmaların yüzde 70'i ihracat yapıyor

ORDU HABERLERİ  | 14.06.2020 11:03 | Son Güncelleme

Ordu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Şimşek: - "Bundan 5-6 yıl önce OSB'de çalışan işçi sayısı 1750 iken şu anda 5 bine ulaştı. Hedefimiz, bir yıl içerisinde 6 bin istihdama ulaşmak" - "İhracat yapan firma sayısını yüzde 80'e çıkarmayı hedefliyoruz. Firmalarımız bu kapasiteye ve altyapıya sahip"

HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Altınordu ilçesinde 5 bin kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren firmaların yüzde 70'i ürünlerini ihraç ediyor.

Ordu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 600 dönüm arazi üzerinde faaliyet gösteren OSB'nin 1992 yılında kurulduğunu söyledi.

OSB'de fındık kırma fabrikalarının yanı sıra tekstil, ağaç, beton, gıda ve plastik gibi çeşitli ürünler imal eden 70 firma bulunduğunu belirten Şimşek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üretime ara vermek durumunda kalan firmaların da 1 Haziran itibarıyla çalışmaya başlaması ile tüm çarklar yeniden dönüyor. Fabrikaların tamamı yüzde 100 kapasiteyle yeniden hizmet vermeye başladı." dedi.

Şimşek, OSB'de ilk kurulduğu yıllarda fındık fabrikalarının ağırlıklı olduğunu anımsatarak, gelinen süreçte diğer iş kollarındaki firmaların da burada faaliyet gösterdiğine dikkati çekti.

Bölgede en çok tekstil fabrikası kurulduğunu vurgulayan Şimşek, bunların içinde ülkedeki ilk 500 arasına giren büyük firmaların da bulunduğunu aktardı.

- "Firmalar daha çok Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri ile çalışıyor"

Şimşek, Ordu OSB'nin kentteki işsizlik sorununun çözümü noktasında büyük rol oynadığının altını çizerek, "Bundan 5-6 yıl önce OSB'de çalışan işçi sayısı 1750 iken şu anda 5 bine ulaştı. Önümüzdeki günlerde bir firmanın daha açılması bekleniyor. Böylece istihdam sayısının 5 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Hedefimiz, bir yıl içerisinde 6 bin istihdama ulaşmak." diye konuştu.

OSB'de faaliyet gösteren firmaların yüzde 70'inin ihracat yaptığına işaret eden Şimşek, bu firmaların daha çok Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri ile çalıştığını söyledi.

Şimşek, hedeflerinin ihracat yapan firma sayısını yüzde 80'e çıkarmak olduğunu belirterek, firmaların bunun için gerekli kapasiteye ve altyapıya sahip olduğunu ifade etti.

Kovid-19 salgını sürecinde OSB'de çalışan yaklaşık 2 bin işçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlandığını da vurgulayan Şimşek, "Ayrıca sanayicilerimiz için faizsiz destek paketleri hazırlandı. Yaşanan süreçte devletimiz hem Kısa Çalışma Ödeneği ile destekledi hem de kredi musluklarını açtı. Bu desteklemelerin çok büyük faydasını gördük." ifadesini kullandı.

OSB'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasının müdürü Özgür Özay, 22 kişiyle başladıkları serüvene 500 işçi ile devam ettiklerini, ürünlerini de 38 ülkeye gönderdiklerini söyledi.

Mermer firması sahibi İsmail Kütük ise 20 olan istihdam sayısını kısa sürede 30'a çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Ordu Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazar

İmsak
02:49
Sabah
04:49
Öğle
12:34
İkindi
16:34
Akşam
20:09
Yatsı
22:00

Ordu Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Boztepe Eczanesi
Altinordu
Güven Eczanesi
Altinordu
Hastaneler Eczanesi
Altinordu
Erguvan Eczanesi
Fatsa
Meltem Eczanesi
Fatsa
Oral Eczanesi
Unye
Telcioğlu Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Vali Yavuz’dan deprem açıklaması

Vali Yavuz’dan deprem açıklaması

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Polis memuru yaşam savaşını kaybetti

Polis memuru yaşam savaşını kaybetti

Ünye’de 72 Kerbela şehidi için 72 Kur'an hatmi

Ünye’de 72 Kerbela şehidi için 72 Kur'an hatmi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.