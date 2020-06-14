Ordu OSB'deki firmaların yüzde 70'i ihracat yapıyor

HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Altınordu ilçesinde 5 bin kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren firmaların yüzde 70'i ürünlerini ihraç ediyor.

Ordu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 600 dönüm arazi üzerinde faaliyet gösteren OSB'nin 1992 yılında kurulduğunu söyledi.

OSB'de fındık kırma fabrikalarının yanı sıra tekstil, ağaç, beton, gıda ve plastik gibi çeşitli ürünler imal eden 70 firma bulunduğunu belirten Şimşek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üretime ara vermek durumunda kalan firmaların da 1 Haziran itibarıyla çalışmaya başlaması ile tüm çarklar yeniden dönüyor. Fabrikaların tamamı yüzde 100 kapasiteyle yeniden hizmet vermeye başladı." dedi.

Şimşek, OSB'de ilk kurulduğu yıllarda fındık fabrikalarının ağırlıklı olduğunu anımsatarak, gelinen süreçte diğer iş kollarındaki firmaların da burada faaliyet gösterdiğine dikkati çekti.

Bölgede en çok tekstil fabrikası kurulduğunu vurgulayan Şimşek, bunların içinde ülkedeki ilk 500 arasına giren büyük firmaların da bulunduğunu aktardı.