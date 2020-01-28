YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu polisi sıkı çalışıyor

Ordu polisi sıkı çalışıyor

ORDU HABERLERİ  | 28.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Ordu’da günübirlik kalınan evler, kiralık araç firmaları ve umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan araması bulunan 6 şahıs yakalandı.Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 20-26 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahsa açıktan alkol tüketmek, 5 şahsa dilencilik, 8 şahsa sarhoşluk, 2 şahsa gürültü, 1 şahsa rahatsız etme, 1 şahsa tütün mamullerinin tüketilmesi, 2 şahsa kimlik bildirmeme gereğince olmak üzere toplamda 22 şahsa idari işlem uygulandı.Aynı uygulamalar kapsamında günübirlik kiralanan evler ve kiralık araç firmaların denetlenmesinde 11 günübirlik ev, 14 öğrenci yurdu, 96 kiralık araç firması, 227 umuma açık yer, 42 metruk bina, 2 bin 211 şahıs, 362 araç kontrol edildi.

Ordu’da günübirlik kalınan evler, kiralık araç firmaları ve umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan araması bulunan 6 şahıs yakalandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 20-26 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahsa açıktan alkol tüketmek, 5 şahsa dilencilik, 8 şahsa sarhoşluk, 2 şahsa gürültü, 1 şahsa rahatsız etme, 1 şahsa tütün mamullerinin tüketilmesi, 2 şahsa kimlik bildirmeme gereğince olmak üzere toplamda 22 şahsa idari işlem uygulandı.
Aynı uygulamalar kapsamında günübirlik kiralanan evler ve kiralık araç firmaların denetlenmesinde 11 günübirlik ev, 14 öğrenci yurdu, 96 kiralık araç firması, 227 umuma açık yer, 42 metruk bina, 2 bin 211 şahıs, 362 araç kontrol edildi. Kontrollerde 6 aranan şahıs yakalandı.
Yine aynı tarihlerde toplamda değişik suçlardan aranması olan 59 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 13’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Mersin'de ele geçirildi! Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü... Mersin'de ele geçirildi! Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kanal Yolu’nda ikinci etap çalışmaları başladı

Kanal Yolu’nda ikinci etap çalışmaları başladı

Antalyaspor’da İH Konyaspor hazırlıkları

Antalyaspor’da İH Konyaspor hazırlıkları

Gar yolu Bahçelievler trafiğini rahatlatacak

Gar yolu Bahçelievler trafiğini rahatlatacak

Ordu Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:37
Öğle
12:46
İkindi
15:22
Akşam
17:46
Yatsı
19:09

Ordu Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Esin Eczanesi
Altinordu
Sağlık Eczanesi
Altinordu
Uğur Eczanesi
Altinordu
İstanbul Eczanesi
Fatsa
Gölevi Eczanesi
Unye
Şafak Eczanesi
Golkoy
Cömert Eczanesi
Kabatas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Görenleri hayran bırakan kanyon "Küpkaya"

Görenleri hayran bırakan kanyon "Küpkaya"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.