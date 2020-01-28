Ordu polisi sıkı çalışıyor

Ordu’da günübirlik kalınan evler, kiralık araç firmaları ve umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan araması bulunan 6 şahıs yakalandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 20-26 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahsa açıktan alkol tüketmek, 5 şahsa dilencilik, 8 şahsa sarhoşluk, 2 şahsa gürültü, 1 şahsa rahatsız etme, 1 şahsa tütün mamullerinin tüketilmesi, 2 şahsa kimlik bildirmeme gereğince olmak üzere toplamda 22 şahsa idari işlem uygulandı.

Aynı uygulamalar kapsamında günübirlik kiralanan evler ve kiralık araç firmaların denetlenmesinde 11 günübirlik ev, 14 öğrenci yurdu, 96 kiralık araç firması, 227 umuma açık yer, 42 metruk bina, 2 bin 211 şahıs, 362 araç kontrol edildi. Kontrollerde 6 aranan şahıs yakalandı.

Yine aynı tarihlerde toplamda değişik suçlardan aranması olan 59 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 13’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

