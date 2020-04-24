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Ordu sahilleri yaza hazırlanıyor

ORDU HABERLERİ  | 24.04.2020 13:37 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Doğu Karadeniz’in en uzun kumsalına sahip Ordu’da sahilleri cazibe merkezi haline getirerek hak ettiği değeri almalarını sağlayacaklarını söyledi.Başkan Güler, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sahil düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Doğu Karadeniz’in en uzun kumsalına sahip Ordu’da sahilleri cazibe merkezi haline getirerek hak ettiği değeri almalarını sağlayacaklarını söyledi.
Başkan Güler, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sahil düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Güler, sahillerde ışıklandırmadan kent mobilyasına, vatandaşların oturabilecekleri kamelyalara kadar birçok noktaya ciddi ve kalıcı dokunuşlar yaparak Ordu’nun turizmden aldığı payı bu sayede yükselteceklerini belirtti.

“Kumbaşı plajı yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı olacak”
Ordu’nun denizi ile barışık hale gelmesi için özel çalışma yaptıklarını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Kumbaşı Mahallemizde bulunan bu plaj, Karadeniz Bölgesi’nin en güzel ve en doğal plajları arasında yer almaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak burayı elden geçiriyoruz. Plajımızı daha cazip hale getirmek için oturma kamelyalarından aydınlatmalara, çevre düzenlemesinden soyunma kabinlerine, tuvalet ve duş alınabilecek ekipmanları buraya yerleştireceğiz. Kumbaşı Mahallesi’nde bulunan bu plaj bizim mavi bayrak alan plajlarımızdan bir tanesidir. Onun için buraya özel önem veriyoruz. Kısa süre içinde bitirilecek çalışma sonrası burası bambaşka bir yer haline gelecek. Hem mahallemize bir değer katacak hem de yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alacak” diye konuştu.

"Sahillerimiz hak ettiği değeri alacak"
Ordu’nun turizmden aldığı payın artırılması hedefiyle kentin sahip olduğu doğal değerleri en iyi şekilde kullanmayı hedeflediklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ekiplerimiz sahilleri temizleyip kullanılabilir hale getirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Gülyalı’dan Ünye’ye kadar olan tüm plajlarımızı elden geçireceğiz. Eksiklikler varsa bunları tamamlayacağız. Sahillerde vatandaşımızın ihtiyacı olan bir şey varsa da bunu hemen tedarik edeceğiz. Ordu olarak çok şanslı bir kentiz. Sahillerimize hem hava hem de kara yoluyla ulaşım çok kolay. Biz de bunun bilincinde olarak, farklı projelerle sahillerimizi cazibe merkezi haline getirerek hak ettiği değeri almasını sağlayacağız" dedi.

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