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Ordu Şehir Hastanesi’ne 8 farklı noktadan ulaşım sağlanacak

06.12.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da yapımı devam eden 900 yataklı şehir hastanesinin kaba inşaatı yüzde 50 tamamlandı.

Ordu Şehir Hastanesi’ne 8 farklı noktadan ulaşım sağlanacak

Ordu Üniversitesi tarafından yer tahsis edilen, yapım aşamasına 2021 yılının Mart ayında başlanan 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çevre yolu kenarında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan hastanesinin toplamda 2 yıl gibi bir sürede tamamlanması hedefleniyor. Kentin temel ihtiyaçlarından birisi olan şehir hastanesinin tamamlanması ile yıllardır beklenen hastane sorunu da çözüme kavuşacak.

ORDU ŞEHİR HASTANESİ’NE 8 FARKLI NOKTADAN ULAŞIM SAĞLANACAK

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de ulaşım için çalışmalar gerçekleştirdiği alanda hastaneye ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için ilk olarak Ordu-Giresun karayolundan yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolu açmada çalışmalar tamamlandı. Farklı noktalardan da ulaşım imkanlarının kolaylaştırılması adına ekiplerin alanda çalışmaları devam ediyor. Tüm bu çalışmalar bittiğinde ise şehir hastanesine 8 farklı noktadan ulaşım imkanı olacak.

“ÇEVRE İLLER İÇİN DE İYİ OLDU”

Cemal Mert isimli vatandaş, Ordu’da geniş çaplı bir hastaneye yıllardır ihtiyaç olduğunu belirterek, “Biz hastanenin tamamlanmasına seviniriz. Bize hizmet verenlerin başımızın üzerinde yeri var. Bu hastaneye çok ihtiyaç vardı, yapanlardan Allah razı olsun” dedi.

"ORDU İÇİN BÜYÜK BİR İHTİYAÇTI"

Ordu Şehir Hastanesi’nin bölge için çok faydalı olacağını düşündüklerini söyleyen Ali Fuat Karaman isimli vatandaş, “Bence çok büyük bir ihtiyaçtı. Böyle bir hastanenin şehrimize kazandırıldığı için memnunuz. Diğer hastanelerin yükü büyük oranda kalkacak, diğer iller de faydalanacak. Her taraftan vasıta ile ulaşılabilecek bir konumda olduğu için insanlar zorluk çekmeyecekler. Yapanlardan Allah razı oldun” şeklinde konuştu.

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