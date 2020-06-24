Ordu Valisi Tuncay Sonel, çatkapı ziyaretlerini sürdürüyor

Ordu Valisi Tuncay Sonel, bir yandan hayırlı olsun ve başarı dileklerini iletmek amacıyla ziyarette bulunmak isteyenleri kabul ederken, diğer yandan çatkapı hane ziyaretlerinde bulunuyor.

Ordu Valiliği görevindeki ilk mesai gününden itibaren ilçe kaymakamları, belediye başkanları, protokol mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, iş insanları, basın mensupları ile toplumun her katmanından vatandaşların tebrik ziyaretlerini gün boyunca makamında kabul eden Vali Tuncay Sonel, fırsat bulduğu her anı da değerlendirerek, Ordu’nun sokaklarında esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteriyor.

Şehit ve gazi aileleleri başta olmak üzere yetim, öksüz evlatlar ile engeli olan bireyler, dede ve nineleri de evlerinde ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, ailelerin istek ve taleplerini dinlerken, hayır dualarını ve gönüllerini alıyor. Ziyaret yaptığı mahallelerde karşılaştığı çocuklarla da yakın ilişki kuran Vali Sonel, çeşitli hediyeler vererek onları sevindiriyor ve onların yüzünü güldürüyor.