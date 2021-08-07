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Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındık hasadına katıldı:

07.08.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu yıl ki fındık hasat sezonunun çiftçimize, Ordu'muza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

Ordu'nun sahil kesiminde üreticiler fındık hasadına başladı.

Vali Tuncay Sonel, Altınordu ilçesinde üreticileri ve işçileri ziyaret etti, hasat döneminin bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Fındık bahçesinde işçilerle yemek yiyen Sonel, "Bu yıl ki fındık hasat sezonunun çiftçimize, Ordu'muza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de "Yeşil altın dediğimiz fındık, bizim için çok önemli bir ürün. İnşallah şehrimizin, bölgemizin kalkınmasına önemli katkıları olur." diye konuştu.

Güler, hem fındık üreticilerinin hem de ticaretini yapanların bu sene mutlu olmasını dileyerek, "Fındık, bizim çok önemli bir gelir kaynağımız olduğu için de özel bir önem veriyoruz. Sayın Valimizle birlikte burada fındık toplayan işçilerimizle, üreticilerimizle birlikte olduk. Hayırlı, bereketli sezona vesile olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Sonel ve Başkan Güler'e, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da eşlik etti.

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