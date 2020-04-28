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Ordu Valisi Yavuz, Fındığın Öyküsü Müzesini ziyaret etti:

ORDU HABERLERİ  | 28.04.2020 21:46 | Son Güncelleme

"İlimizin en önemli gelir kaynağı, tarım ve sanayi ürünü olan fındığımızın tanıtılması, kültürümüze yansımalarının gösterilmesini önemli bir çalışma olarak görüyorum"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fındığın Öyküsü Müzesi'ne ilişkin, "İlimizin en önemli gelir kaynağı, tarım ve sanayi ürünü olan fındığımızın tanıtılması, kültürümüze yansımalarının gösterilmesini önemli bir çalışma olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilen Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki Kahraman Sağra Konağı'nda oluşturulan Fındığın Öyküsü Müzesinde incelemelerde bulundu.

Fındığın üretim aşamalarının anlatıldığı görseller, fındık tarımında kullanılan aletler, materyaller, makineler ve objelerin sergilendiği üç katlı tarihi binayı gezen Yavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve diğer yetkililerden müzenin son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Vali Yavuz, müze ile Ordu'da büyük bir eksikliğin giderildiğini ifade etti.

Müze için çok emek verdiklerini belirten Yavuz, Türkiye'de ve dünyada en çok fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da açılan bu müzeyle, fındığın geçmişten bugüne öyküsünün gelecek nesillere aktarılmış olacağını kaydetti.

Yavuz, göreve başladıkları andan itibaren, Ordu'da hayatı etkileyen, kültürün bir parçası olan fındığın tarihçesini, kültüre yansımasını bir müze halinde işlemeyi istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fındık müzesini en güzel şekliyle hayata geçirdiğimizi düşünüyorum. İlimizin ve ülkemizin çikolata sektöründeki en önemli markalarından birisi olan Sagra'nın kurucusu olan Kahraman Sağra'nın yaşamını sürdüğü konakta fındık müzesinin açılmış olması müzeyi daha da anlamlı hale getirmektedir."

Yavuz, müzeyi Ordu Büyükşehir Belediyesine devrettiklerini bildirdi.

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Fındığın Öyküsü Müzesi Ordu Valisi Seddar Yavuz

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