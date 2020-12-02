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Ordu’da 12 okulun spor salonuna tadilat yapılacak

ORDU HABERLERİ  | 02.12.2020 12:16 | Son Güncelleme

Ordu Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen 12 okulun spor salonunda bakım ve onarım çalışması yapılacak.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında okul spor salonlarının tadilatı yapılarak ders saati dışında gençlerin sportif amaçlı kullanmaları hedefleniyor.

Ordu’da 12 okulun spor salonuna tadilat yapılacak

Ordu Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen 12 okulun spor salonunda bakım ve onarım çalışması yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında okul spor salonlarının tadilatı yapılarak ders saati dışında gençlerin sportif amaçlı kullanmaları hedefleniyor. Bu kapsamda Ordu’da belirlenen 12 okul spor salonunun bakım ve onarımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atölye ekibi tarafından yapılacak.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, spor salonlarının yenilenmiş haliyle genç sporculara hizmet vereceğini ifade ederek, “Ordu Valiliği himayelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte belirlediğimiz 12 okul spor salonunun bakım ve onarımını bakanlığımızın desteği ile yapılacak. İnşallah spor salonlarımız, yenilenmiş haliyle sporcularımızın hizmetinde olacak” dedi.

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