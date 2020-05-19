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Ordu’da 19 Mayıs kutlamaları

ORDU HABERLERİ  | 19.05.2020 10:20 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ordu’da düzenlenen törenlerle kutlandı.Ordu Valiliğince hazırlanan kutlama programı çerçevesinde, Şarkiye Mahallesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ordu’da düzenlenen törenlerle kutlandı.
Ordu Valiliğince hazırlanan kutlama programı çerçevesinde, Şarkiye Mahallesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Burada yapılan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk koyuldu. Akabinde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlama programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç yaptı. Genç yaptığı konuşmada, 101. yılında 19 Mayıs coşkusunu yaşadıklarını belirterek, gün içerisinde çeşitli kutlama etkinliklerinin yapılacağını ifade etti.

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Ordu Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:11
Sabah
05:00
Öğle
12:30
İkindi
16:26
Akşam
19:50
Yatsı
21:31

Ordu Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Fatih Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Nilüfer Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Nur Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Acar Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Defne Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Hastaneler Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Pınar Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
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