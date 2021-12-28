Ordu'da 4 yıl önce geçirdiği kazada yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin denize düşmesi sonucu ağır yaralanan ve yaklaşık 4 yıldır tedavi gören kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Tufan Aşcı'nın kullandığı otomobil, 1 Nisan 2017'de rıhtım bölgesinde denize düştü.

Ekipler tarafından ağır yaralı olarak denizden çıkarılan Aşcı, ambulansla Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aşcı, oksijen yetersizliği nedeniyle hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 6 aylık tedavi sürecinin ardından hastaneden çıkarılan ve tedavisine evde devam edilen Aşcı, zaman zaman yeniden hastaneye kaldırıldı.

Aşcı, yaklaşık 4 yıldır süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Aşcı'nın cenazesinin, yarın memleketi Giresun'un Piraziz ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.



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