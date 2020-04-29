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Ordu’da 6 borsa ve odadan ’Nefes Kredisi’ açıklaması

ORDU HABERLERİ  | 29.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

Ordu’da 3 Ticaret Borsası ve 3 Ticaret Sanayi Odası ile kredi verecek olan özel bir bankanın 4 şubesi ortak bir açıklama yaparak nefes kredisi hakkında bilgilendirmede bulundu.Ordu Ticaret Ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret Borsası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası, Fatsa Ticaret Borsası, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, Ünye Ticaret Borsası, özel bankanın Ordu, Fatsa, Ünye ve Gölköy Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinasyonunda yürütülen ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ kapsamında KOBİ’lere düşük faizli kredi sağlamak için Türk özel sektörünün en büyük ve tek yasal çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 365 Oda/Borsa vizyonunda ve sorumluluğunda, geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni bir ‘Nefes Kredisi’ açıldığı belirtildi.Nefes Kredisi protokolünün 27 Nisan’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile özel bir banka ve Kredi Garanti Fonu arasında imzalanarak hayata geçtiği belirtilen açıklamada, cirosu 3 milyon liranın altında olan KOBİ’ler için azami 50 bin lira, cirosu 3 milyon liradan fazla, 25 milyon liradan az KOBİ’ler için azami 100 bin lira kredi kullandırılacağını, yıllık faiz oranının da yüzde 7,5 olacağı belirtildi.

Ordu’da 3 Ticaret Borsası ve 3 Ticaret Sanayi Odası ile kredi verecek olan özel bir bankanın 4 şubesi ortak bir açıklama yaparak nefes kredisi hakkında bilgilendirmede bulundu.
Ordu Ticaret Ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret Borsası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası, Fatsa Ticaret Borsası, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, Ünye Ticaret Borsası, özel bankanın Ordu, Fatsa, Ünye ve Gölköy Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinasyonunda yürütülen ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ kapsamında KOBİ’lere düşük faizli kredi sağlamak için Türk özel sektörünün en büyük ve tek yasal çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 365 Oda/Borsa vizyonunda ve sorumluluğunda, geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni bir ‘Nefes Kredisi’ açıldığı belirtildi.
Nefes Kredisi protokolünün 27 Nisan’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile özel bir banka ve Kredi Garanti Fonu arasında imzalanarak hayata geçtiği belirtilen açıklamada, cirosu 3 milyon liranın altında olan KOBİ’ler için azami 50 bin lira, cirosu 3 milyon liradan fazla, 25 milyon liradan az KOBİ’ler için azami 100 bin lira kredi kullandırılacağını, yıllık faiz oranının da yüzde 7,5 olacağı belirtildi. Açıklamada, kredinin 2020 yılında geri ödeme yapılmayacağı, 2021 yılında 12 eşit taksitte ödeneceği kaydedildi.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“KOBİ’lerimizin Nefes Kredisi’nden yararlanabilmeleri için üyesi oldukları Oda ve Borsalardan ‘Nefes Kredisi Başvurusu İçindir’ ibareli Faaliyet Belgesi almaları yeterlidir. Kredi kullandırılırken herhangi bir maddi teminat istenmeyecektir.
Bu zor günleri birlik, dayanışma ve inançla aşacağız. Bu hislerle biz, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret Borsası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası, Fatsa Ticaret Borsası, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, Ünye Ticaret Borsası ile özel banka Ordu, Fatsa, Ünye ve Gölköy Şube Müdürlükleri ‘TOBB Nefes Kredisi’nin ülkemize ve üyelerimize hayırlı olmasını dileriz”

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