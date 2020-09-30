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Ordu’da 6 ilçede kadastro yenileme çalışmaları yapılacak

ORDU HABERLERİ  | 30.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

Ordu Kadastro Müdürlüğünce, 2020 yılı içinde programa alınan 6 ilçeye bağlı 52 mahallede kadastro güncelleme çalışmalarına başlandı.Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Altınordu, Kabadüz, Ulubey, Perşembe, Akkuş ve Çaybaşı ilçelerinde kadastro güncelleme çalışmaları yapılacak.

Ordu Kadastro Müdürlüğünce, 2020 yılı içinde programa alınan 6 ilçeye bağlı 52 mahallede kadastro güncelleme çalışmalarına başlandı.
Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Altınordu, Kabadüz, Ulubey, Perşembe, Akkuş ve Çaybaşı ilçelerinde kadastro güncelleme çalışmaları yapılacak. Buna göre kadastro güncelleme çalışmaları Altınordu ilçesinde Aziziye, Bucak, Düz, Güzelyalı, Kirazlimanı, Nizamettin, Saray, Selimiye, Subaşı, Karşıyaka, Şirinevler, Bahçelievler, Akyazı, Şahincili, Şarkiye, Taşbaşı, Yeni, Zaferimilli, Bayramlı, Yeşilköy Mahalleleri ve Kabadüz ilçesinde; Gülpınar, Yeşilada Mahalleleri ve Ulubey ilçesinde; Yeni, Durak, Çatallı, Çukurçonkara, Gündüzlü, Karakoca, Yenisayaca Mahalleleri ve Perşembe ilçesinde; Alınca, Aziziye, Beyli, Bolatlı, Çaytepe, Çerli, İstanbulboğazı, Kurtuluş, Tepecik, Kırlı, Medreseönü, Gündoğdu Mahalleleri ve Akkuş ilçesinde; Akpınar, Subaşı, Yenimahalle, Yazlıkbelen, Merkez, Salman Mahalleleri ve Çaybaşı ilçesinde; İlküvez, Aşıklı Çakıllı, Cevizliyatak, Taşkesiği, Mollalı Mahallelerinde yürütülecek.
Yapılacak kadastro güncelleme çalışmaları hakkında bilgi veren Ordu Kadastro Müdürü Muhammet Akyazı, şu açıklamayı yaptı:
“Kadastro güncelleme çalışmaları ile; en az bir ada-mevki bazında veya dış sınırlar teknik belgeleriyle uyumlu sabit veya geçerli sınırla çevrili parsel grubundan oluşan; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediği tespit edilen kadastral harita ve bilgilerinin yeniden düzenlenmesi, güncelleme alanlarında intikal, taksim, ifrazen taksim gibi mülkiyete yönelik işlemler ve kadastrodan kaynaklı hata ve eksikliklerin düzeltilmesi sağlanacaktır.”

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Demir Eczanesi
Altinordu
Şifa Eczanesi
Altinordu
Tepe Eczanesi
Altinordu
Derman Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Deva Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Fatsa
Özsoy Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Turan Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
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