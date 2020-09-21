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Ordu’da 80 okula ‘Okulum Temiz Belgesi’

ORDU HABERLERİ  | 21.09.2020 08:57 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) ile Türk Standartları Enstitüsü(TSE) işbirliğinde hazırlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme” kılavuzu doğrultusunda uygunluk şartlarını sağlayan okullara belgesi verildi.Ordu ili genelinde "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazanan okullara düzenlenen tören ile belgeleri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) ile Türk Standartları Enstitüsü(TSE) işbirliğinde hazırlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme” kılavuzu doğrultusunda uygunluk şartlarını sağlayan okullara belgesi verildi.
Ordu ili genelinde "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazanan okullara düzenlenen tören ile belgeleri verildi. Evkaf Mahallesi’nde bulunan Büyük Ata Ortaokulunda düzenlenen belge törenine Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu da katılarak belge almaya hak kazanan okulların müdürlerini tebrik etti.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığımız ve Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan protokol kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu Okulum Temiz çalışmasına Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilk etapta 35 okulumuz başvuru gerçekleştirerek belge almak için müracaat etmiştir. Başvuru yapmayan kurum ve okullarımızda başvuru sürecinde son aşamaya gelinmiş durumdadır. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Ordu’da bir ilke imza atarak başvuru yapan 3 okulumuz Büyük Ata Ortaokulu, Huriye Hacı Ahmet İbiş Kızılay Anaokulu, Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulunun başvuruları ön onaydan geçtikten sonra bakanlığımızın atadığı uzman tetkikçilerin yapmış olduğu bağımsız ve tarafsız tetkikler sonucunda bakanlığımızın uygun görüşü, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün onayı ile okulum temiz belgesi almaya hak kazanmıştır” dedi.
Ordu ili genelinde bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyerek konuşmasına başlayan Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, “İlimizde bu projeye 180 okulumuz müracaat etti. Bunlardan 135’i kabul edildi. 135 okuldan da 80 tanesi belgeyi almaya hak kazanmıştır. İlk belgeleri almayı hak kazanan Fatsa ilçemizde 3 okulumuz olduğu için belgenizi ben vermek istedim. Okullarımızı tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum. Tüm ilçelerimizde ki okullar eğitim öğretime hazırdır. Bu ekip çalışmasını gerçekleştiren okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Okullarımızı dolaştım ve hijyenik şartlar uygun şekilde tertemiz okullarımız eğitimlerine başlayacaklar. Velilerimize de gerekli bilgiler aktardık son durum ile ilgili. Hep birlikte bu süreci atlatmak dileğiyle eğitim öğretim yılımız herkese hayırlı olsun” diye konuştu.
Konuşmaların ardından belge almaya hak kazanan okulların müdürlerine belgeleri takdim edildi.

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