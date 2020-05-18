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Ordu’da afetzedeler için 59 konut inşa ediliyor

ORDU HABERLERİ  | 18.05.2020 15:13 | Son Güncelleme

Karadeniz coğrafyasının tipik özelliklerini taşıyan Ordu’da heyelan, toprak kayması, sel baskını gibi afetlerde evleri yıkılan vatandaşlar için yeni evler inşa ediliyor.Afet ve Acil Durum Ordu İl Müdürlüğü (AFAD), 9 ilçede 2011, 2013 ve 2014 ve 2016 yıllarında meydana gelen toprak kayması ve doğal afet sonucu zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.Buna göre, Perşembe ilçesinde geçtiğimiz yıllarda aşırı yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören, evlerini kaybeden veya kullanılmaz hale gelen vatandaşlar için Kacalı (Dereiçi) Mahallesinde 20, Ekinciler Mahallesinde 1, Kırlı Mahallesinde 1 ve Tarlacık Mahallesinde 1 konut inşa ediliyor.Yine aynı sebeplerle Kabataş Belen Mahallesinde 1, Ulubey Ohtamış Mahallesinde 4, Kumru Fizme Mahallesinde 1, Ünye Yüceler Mahallesinde 24, Gülyalı Ambarcılı Mahallesinde 2, Mustafalı Mahallesinde 1, Çamaş Örmeli Mahallesinde 1, Mesudiye Dursunlu Mahallesinde 1 , Aybastı Alacalar mahallesinde 1 konutun inşaatı hızla sürüyor.Bu arada afet sebebiyle evleri tehlike altında olan vatandaşlar için Fatsa-Ünye ilçelerinde 12 , İkizce-Çaybaşı ilçelerinde 13, Perşembe ilçesinde 11 duvar yapım işi devam ediyor.

Karadeniz coğrafyasının tipik özelliklerini taşıyan Ordu’da heyelan, toprak kayması, sel baskını gibi afetlerde evleri yıkılan vatandaşlar için yeni evler inşa ediliyor.
Afet ve Acil Durum Ordu İl Müdürlüğü (AFAD), 9 ilçede 2011, 2013 ve 2014 ve 2016 yıllarında meydana gelen toprak kayması ve doğal afet sonucu zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Buna göre, Perşembe ilçesinde geçtiğimiz yıllarda aşırı yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören, evlerini kaybeden veya kullanılmaz hale gelen vatandaşlar için Kacalı (Dereiçi) Mahallesinde 20, Ekinciler Mahallesinde 1, Kırlı Mahallesinde 1 ve Tarlacık Mahallesinde 1 konut inşa ediliyor.
Yine aynı sebeplerle Kabataş Belen Mahallesinde 1, Ulubey Ohtamış Mahallesinde 4, Kumru Fizme Mahallesinde 1, Ünye Yüceler Mahallesinde 24, Gülyalı Ambarcılı Mahallesinde 2, Mustafalı Mahallesinde 1, Çamaş Örmeli Mahallesinde 1, Mesudiye Dursunlu Mahallesinde 1 , Aybastı Alacalar mahallesinde 1 konutun inşaatı hızla sürüyor.
Bu arada afet sebebiyle evleri tehlike altında olan vatandaşlar için Fatsa-Ünye ilçelerinde 12 , İkizce-Çaybaşı ilçelerinde 13, Perşembe ilçesinde 11 duvar yapım işi devam ediyor.

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