Ordu’da arama kararı olan 34 kişi yakalandı

Ordu’da son bir hafta içerisinde haklarında arama kararı olan 39 kişi yakalanırken 34’ü cezaevine gönderildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1-7 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 2 kadına fuhuş yapmaktan, 8 kişiye sarhoşluktan, 4 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 157 kişiye ise korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 39 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 34’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

