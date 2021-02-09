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Ordu’da arama kararı olan 34 kişi yakalandı

09.02.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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Ordu’da son bir hafta içerisinde haklarında arama kararı olan 39 kişi yakalanırken 34’ü cezaevine gönderildi.Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1-7 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 2 kadına fuhuş yapmaktan, 8 kişiye sarhoşluktan, 4 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 157 kişiye ise korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 39 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 34’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ordu’da son bir hafta içerisinde haklarında arama kararı olan 39 kişi yakalanırken 34’ü cezaevine gönderildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1-7 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 2 kadına fuhuş yapmaktan, 8 kişiye sarhoşluktan, 4 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 157 kişiye ise korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 39 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 34’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Altinordu
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