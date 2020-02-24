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Ordu’da aranan 56 kişi yakalandı, 11’i cezaevine gönderildi

ORDU HABERLERİ  | 24.02.2020 16:08 | Son Güncelleme

Ordu’da son bir haftada yapılan denetim ve kontrollerde haklarında değişik suçlardan aranan 56 kişi yakalandı.Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 17-23 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan denetim ve kontrollerde değişik suçlardan aranması olan 56 şahıs yakalanırken 11’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Öte yandan 22 Şubat tarihinde yapılan ‘yasa dışı bahis’, ‘kumar-oyun makineleri’ uygulamaları kapsamında Ordu İl genelinde yapılan çalışmada 509 iş yeri ve bin 731 şahıs kontrol edildi.

Ordu’da son bir haftada yapılan denetim ve kontrollerde haklarında değişik suçlardan aranan 56 kişi yakalandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 17-23 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan denetim ve kontrollerde değişik suçlardan aranması olan 56 şahıs yakalanırken 11’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Öte yandan 22 Şubat tarihinde yapılan ‘yasa dışı bahis’, ‘kumar-oyun makineleri’ uygulamaları kapsamında Ordu İl genelinde yapılan çalışmada 509 iş yeri ve bin 731 şahıs kontrol edildi. Kontrollerde 2 aranan şahıs, 1 yoklama kaçağı yakalanırken 3 iş yerine ve 2 şahsa idari işlem yapıldı.

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