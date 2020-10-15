YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da aranan şahıslar tek tek yakalanıyor

Ordu’da aranan şahıslar tek tek yakalanıyor

ORDU HABERLERİ  | 15.10.2020 10:27 | Son Güncelleme

Ordu’da geçen hafta haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 40 kişi sıkı bir denetim ve kontrol ile yakalanırken 18’i cezaevine gönderildi.Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 1 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 1 kişiye dilencilikten, 8 kişiye sarhoşluktan, 2 kişiye rahatsız etmekten, 3 kişiye yasak tütün mamulleri tüketmekten, 9 kişiye yasa dışı bahis oyunlarından ve 53 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza uygulandı.Ayrıca değişik suçlardan araması olan 40 kişi çalışmalar neticesinde yakalanırken 18’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ordu’da geçen hafta haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 40 kişi sıkı bir denetim ve kontrol ile yakalanırken 18’i cezaevine gönderildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 1 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 1 kişiye dilencilikten, 8 kişiye sarhoşluktan, 2 kişiye rahatsız etmekten, 3 kişiye yasak tütün mamulleri tüketmekten, 9 kişiye yasa dışı bahis oyunlarından ve 53 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza uygulandı.
Ayrıca değişik suçlardan araması olan 40 kişi çalışmalar neticesinde yakalanırken 18’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Adana'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Adana'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Fethiye Orman İşletme Müdürü gözaltına alındı
Fethiye Orman İşletme Müdürü gözaltına alındı
“Tahkim İş Yapmanın Olmazsa Olmaz Koşulu Haline Geldi”
“Tahkim İş Yapmanın Olmazsa Olmaz Koşulu Haline Geldi”
Sağlıkçılara koltuk jesti
Sağlıkçılara koltuk jesti

Ordu Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:09
Sabah
06:33
Öğle
12:19
İkindi
15:23
Akşam
17:56
Yatsı
19:15

Ordu Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Demirtaş Eczanesi
Altinordu
Koçak Eczanesi
Altinordu
Sağlık Eczanesi
Altinordu
Doğa Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Kanaat Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Fatsa
Oral Eczanesi (Gece 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Özlem Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Bahçeşehir Koleji’nden Karadeniz’de Bir İlk
Bahçeşehir Koleji’nden Karadeniz’de Bir İlk
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.