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Ordu’da aranan şahıslar yakalanıyor

ORDU HABERLERİ  | 08.09.2020 10:35 | Son Güncelleme

Ordu’da son bir haftada haklarında çeşitli suçlardan dolayı arama kaydı bulunan 34 kişi yakalanırken 17’si cezaevine gönderildi.Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 31 Ağustos-6 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 kadına fuhuş yapmaktan, 4 kişiye açıktan alkol tüketmek, 2 kişiye dilencilik yapmaktan, 11 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 5 kişiye kimlik bildirmemekten, 47 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 34 kişi çalışmalar neticesinde yakalanırken 17’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ordu’da son bir haftada haklarında çeşitli suçlardan dolayı arama kaydı bulunan 34 kişi yakalanırken 17’si cezaevine gönderildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 31 Ağustos-6 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 kadına fuhuş yapmaktan, 4 kişiye açıktan alkol tüketmek, 2 kişiye dilencilik yapmaktan, 11 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 5 kişiye kimlik bildirmemekten, 47 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 34 kişi çalışmalar neticesinde yakalanırken 17’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Ordu Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
04:27
Sabah
05:55
Öğle
12:31
İkindi
16:07
Akşam
18:57
Yatsı
20:19

Ordu Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Berrin Eczanesi
Altinordu
Ergül Eczanesi
Altinordu
Pelin Eczanesi
Altinordu
Akar Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Meltem Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Kuzey Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tekin Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
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