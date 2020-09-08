Ordu’da aranan şahıslar yakalanıyor

Ordu’da son bir haftada haklarında çeşitli suçlardan dolayı arama kaydı bulunan 34 kişi yakalanırken 17’si cezaevine gönderildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 31 Ağustos-6 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 kadına fuhuş yapmaktan, 4 kişiye açıktan alkol tüketmek, 2 kişiye dilencilik yapmaktan, 11 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 5 kişiye kimlik bildirmemekten, 47 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 34 kişi çalışmalar neticesinde yakalanırken 17’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

