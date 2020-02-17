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Ordu’da asayişi bozmaya izin yok

ORDU HABERLERİ  | 17.02.2020 16:26 | Son Güncelleme

Ordu’da asayişi ve toplum huzurunu bozmaya yönelik davranışlara izin verilmiyor.Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 10-16 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 1 şahsa açıktan alkol tüketmek, 6 şahsa dilencilik yapmaktan, 4 şahsa kumar oynamaktan, 8 şahsa sarhoşluktan, 4 şahsa gürültü yapmaktan, 4 şahsa rahatsız etmekten, 2 şahsa kaçak tütün kullanmaktan, 3 şahsa kimlik bildirmemekten, 1 şahsa yasa dışı bahis oynamaktan, 2 şahsa kaçak alkol üretiminden olmak üzere toplam 35 şahsa ceza kesildi.Bu arada değişik suçlardan aranması olan 53 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 11’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ordu’da asayişi ve toplum huzurunu bozmaya yönelik davranışlara izin verilmiyor.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 10-16 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 1 şahsa açıktan alkol tüketmek, 6 şahsa dilencilik yapmaktan, 4 şahsa kumar oynamaktan, 8 şahsa sarhoşluktan, 4 şahsa gürültü yapmaktan, 4 şahsa rahatsız etmekten, 2 şahsa kaçak tütün kullanmaktan, 3 şahsa kimlik bildirmemekten, 1 şahsa yasa dışı bahis oynamaktan, 2 şahsa kaçak alkol üretiminden olmak üzere toplam 35 şahsa ceza kesildi.
Bu arada değişik suçlardan aranması olan 53 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 11’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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