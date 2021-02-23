Ordu'da belediye hoparlöründen vatandaşlara "Kovid-19" uyarısı

Ordu'da, vatandaşlar belediye hoparlöründen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uyarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan anonslu uyarıda, vatandaşların salgına karşı tedbirli olmaları istendi.

Anonsta ayrıca, vatandaşlara, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu.

Öte yandan kolluk kuvvetleri, kentin işlek caddelerindeki HES kodu kontrolü yaptıkları vatandaşlara sık sık sosyal mesafe uyarısında bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kentteki kurum, kuruluşlar, okullar, toplu taşıma araçları, camiler, alt ve üst geçitler, otogarlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.

