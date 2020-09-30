YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da bir haftada 12 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

Ordu’da bir haftada 12 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

ORDU HABERLERİ  | 30.09.2020 15:46 | Son Güncelleme

Ordu’da bir haftalık trafik faaliyetlerinde 12 bin 454 araç ve sürücüsü denetlenirken, bin 762 sürücü hakkında işlem yapıldı.Ordu’da, bir hafta içerisinde meydana gelen 32 yaralanmalı trafik kazasında 50 kişi yaralandı.

Ordu’da bir haftada 12 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

Ordu’da bir haftalık trafik faaliyetlerinde 12 bin 454 araç ve sürücüsü denetlenirken, bin 762 sürücü hakkında işlem yapıldı.
Ordu’da, bir hafta içerisinde meydana gelen 32 yaralanmalı trafik kazasında 50 kişi yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, 40 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 49 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 33 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 140 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 951 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 65 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 7 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 27 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.
Diğer denetimlerle birlikte toplamda 12 bin 454 aracın ve sürücüsünün kontrol edildiği uygulamalarda, bin 762 araç sürücüsüne muhtelif maddelerden işlem yapılırken, 95 araç trafikte men edildi, 40 araç sürücüsünün ise sürücü belgesine el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Denizlispor 0ara vermeden antrenmanlara başladı
Denizlispor 0ara vermeden antrenmanlara başladı

Ordu Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
04:53
Sabah
06:17
Öğle
12:24
İkindi
15:41
Akşam
18:20
Yatsı
19:39

Ordu Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Demir Eczanesi
Altinordu
Şifa Eczanesi
Altinordu
Tepe Eczanesi
Altinordu
Derman Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Deva Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Fatsa
Özsoy Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Turan Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ordu’da hizmetlere taze kan
Ordu’da hizmetlere taze kan
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Köy-Kent’e 16 km asfalt
Köy-Kent’e 16 km asfalt
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.