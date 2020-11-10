Ordu’da bir okul karantinaya alındı

Ordu’nun Aybastı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir okulda eğitime 4 gün ara verildi.

Aybastı Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bir öğretmenin korona virüs test sonucunun pozitif çıktı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Zaferimilli Ortaokulu’nda görevli bir öğretmenimizin 9 Kasım2020 Pazartesi günü Aybastı Devlet Hastanesi’nde yaptırmış olduğu Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu anlaşılmıştır. Öğretmenimiz aynı gün okula hiç gitmemiştir. Öğretmenimizin en son 6 Kasım 2020 Cuma günü maskeleri takılı bir şekilde birlikte yolculuk yaptığı servis aracındaki 11 öğretmenimizin filyasyon ekibinin görüşmeleri ve yerinde incelemeleri neticesinde karantinaya alınmasına karar verilmiştir. Okulumuz öğrencileri ve o gün araçta olmayan öğretmenler ve diğer personeller karantinaya alınmamıştır. 16 Kasım ile 20 Kasım 2020 tarihleri arasından Ara tatil olacağı için öğretmenlerin karantinada olacağı 14 günlük sürede okulumuz öğrencileri için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından eğitime 10-13 Kasım 2020 tarihleri arasında ara verilmesine karar verilmiştir. Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yapılan Protokol ile "Okulum Temiz" belgesine sahip olan okulumuzda sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımından dolayı öğrencilerimiz için risk oluşturacak hiçbir durum bulunmamaktadır. Öğrenci ve velilerimize saygı ile duyurulur. Okul ve öğrencilerimizde karantina durumu söz konusu değildir."

