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Ordu’da bir restoran, yangın sonucu küle döndü

16.02.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bir restoran, çıkan yangın sonucu tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Medreseönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Gebeşoğlu’na ait restoranda saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının da yapıldığı restoranda büyük çaplı hasar meydana geldi, içerisindeki malzemeler küle döndü.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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