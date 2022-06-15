Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 4'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı.
İlçenin Bahçelievler Mahallesi Tayfun Gürsoy Parkı plaj mevkisinde Soner K. (32), beraberindeki çocukları A.K, B.K. ve akrabaları O.Y. ve A.E. ile denize girdi.
Bu kişilerin bir süre sonra çırpınarak yardım istediğini fark eden vatandaşlar, ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Arama Ekibi, vatandaşların da yardımıyla boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi sudan çıkarttı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen Soner K. ve yaşları 7 ile 12 arasındaki 4 çocuk tedavi altına alındı.
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