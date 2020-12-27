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Ordu'da boş arazide kahvaltı yapan 13 kişiye 41 bin lira ceza

ORDU HABERLERİ  | 27.12.2020 14:45 | Son Güncelleme

Ordu'da boş arazide kahvaltı yapan 13 kişiye 41 bin lira ceza

Ordu'nun Fatsa ilçesinde boş arazide kahvaltı yapan 13 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 41 bin lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki boş arazide toplu halde kahvaltı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri bölgeye gitti.

Ekiplerin yaptığı denetimde servis şoförü oldukları belirlenen 13 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince işlem yapıldı.

Söz konusu kişilere, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden 41 bin lira para cezası uygulandı.

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Fatsa
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