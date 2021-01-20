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Ordu’da buzhane hamsi 15 TL

20.01.2021 12:39 | Son Güncelleme:
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Bilinçsiz avlanmadan dolayı boyutlarında küçülme olan hamsilerde Karadeniz’de av yasağının devam etmesi ile birlikte tezgahlarda yerini az da olsa bulan ’buzhane hamsi’ kilosu 15 TL’den satılıyor.Uygulanan bu yasak doğrultusunda Karadeniz Bölgesi’nde tutulan hamsiler yeterli bollukta çıkmaması sebebiyle de tezgâhlarda fiyatının 30 TL’ye kadar yükselmesi ile bugünlerde 15 TL’den hamsinin satılması vatandaşları sevindirdi.Uzun zamandır sofralarına hamsi götüremediklerini ifade eden Okan Karaca, “Hamsiyi uzun zamandır tezgahlarda göremiyorduk.

Bilinçsiz avlanmadan dolayı boyutlarında küçülme olan hamsilerde Karadeniz’de av yasağının devam etmesi ile birlikte tezgahlarda yerini az da olsa bulan ’buzhane hamsi’ kilosu 15 TL’den satılıyor.
Uygulanan bu yasak doğrultusunda Karadeniz Bölgesi’nde tutulan hamsiler yeterli bollukta çıkmaması sebebiyle de tezgâhlarda fiyatının 30 TL’ye kadar yükselmesi ile bugünlerde 15 TL’den hamsinin satılması vatandaşları sevindirdi.
Uzun zamandır sofralarına hamsi götüremediklerini ifade eden Okan Karaca, “Hamsiyi uzun zamandır tezgahlarda göremiyorduk. Görsek de kilosu pahalı olduğu için alamıyorduk. Uzun zaman aradan sonra kilosu 15 TL’ye düştü ve şimdi aldık. Avlanma yasağının bitmesinin ardından daha çok hamsi tezgahlarda yerini bulacaktır. Pandemi döneminde bol balık yemek istesek de fiyatlar pahalı olunca alamıyorduk” dedi.
Hamsinin kilosunun düşmesiyle satışlarda bir hareketlilik olduğunu belirten balıkçı Yusuf Aktaş, “Av yasağının uzatılması ile hamsi tezgahlara çok gelmiyordu. Fiyatlar ise buna bağlı olarak yükseldi. Şimdi ise tezgahlarda fiyatlar 15 TL ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar” diye konuştu.
Tezgahlarda balık fiyatları ise mezgit 30 TL, çupra 40 TL, somon 40 TL, istavrit 30 TL ve barbun 30 TL.

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