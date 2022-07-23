Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki çocuk, vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

İlçenin Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde serinlemek için denize giren Eren Bulanık, boğulma tehlikesi geçirdi.

Çocuğun suda çırpındığını fark eden çevredekiler, Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Bulanık'ı kurtarmak için mücadele eden vatandaşlar, ekipler gelene kadar çocuğu kıyıya çıkardı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, sevk edildiği Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz