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Ordu’da denizde kaybolan genç 15 gündür bulunamadı

ORDU HABERLERİ  | 25.08.2020 16:04 | Son Güncelleme

Ordu’da 15 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan fındık işçisini arama çalışmaları devam ediyor.Ordu’nun Perşembe ilçesinde serinlemek için 11 Ağustos tarihinde girdiği denizde kaybolan ve Şanlıurfa’dan kente fındık toplamak için gelen 17 yaşındaki Mehmet Zencirci’yi arama çalışmaları sürüyor.

Ordu’da denizde kaybolan genç 15 gündür bulunamadı

Ordu’da 15 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan fındık işçisini arama çalışmaları devam ediyor.
Ordu’nun Perşembe ilçesinde serinlemek için 11 Ağustos tarihinde girdiği denizde kaybolan ve Şanlıurfa’dan kente fındık toplamak için gelen 17 yaşındaki Mehmet Zencirci’yi arama çalışmaları sürüyor. 15 gündür denizden ve karadan kapsamlı bir şekilde sürdürülen arama çalışmalarında sonuç vermezken, ailesi ise acılı bekleyişini sürdürüyor.
Öte yandan Ordu’nun Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi’nde serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Haydar Karataş’ın cesedi dün, 4 günün ardından balıkçılar tarafından bulunmuştu.

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