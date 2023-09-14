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Ordu'da "Dünya Demokrasi Forumu" başladı

14.09.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde düzenlenen "Dünya Demokrasi Forumu" başladı.

Ordu'da "Dünya Demokrasi Forumu" başladı

Mesudiye Gelişme Vakfınca (MEGEV) Yılmaz Korkmaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında opera sanatçıları sahne aldı.

Dünya Demokrasi Forumu Yürütme Kurulu Başkanı da olan MEGEV Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi, açılış programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, forumu ilçede 33 yıldır aralıksız sürdürülen Mesudiye Kurultayı'nda 2010'da aldıkları kararla bu yıl ilk kez yaptıklarını söyledi.

Ekşi, organizasyonun öncelikli amacının, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutlamak, bu sevince katkıda bulunmak ve ülkenin demokrasiyle sıkı bağını bir kez daha vurgulamak olduğunun altını çizdi.

Demokrasinin de zaman zaman sorun üretebildiğine işaret eden Ekşi, bu güncel sorunları tartışarak çözüm önerileri geliştirmeyi ve dünya ile paylaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Ekşi, forumu belirli aralıklarla Mesudiye'de, Ordu'da veya başka yerlerde de tekrar etmek istediklerini belirterek, "Dünya ölçeğinde bir demokrasi farkındalığı yaratmak için kısa bir bildirge yayımlayacağız. İnsanlara demokrasinin gerekli olduğunu anlatan, demokrasiyi yeniden keşfetmeye çağıran bir bildirge yayımlamak istiyoruz." dedi.

Yarının "Uluslararası Demokrasi Günü" olduğunu da anımsatan Ekşi, "Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş fakat pek bilinen bir gün değil. Yani gereği yapılmayan bir gün. O güne de içerik kazandırmak istedik. Böylece duyulsun, yaşasın ve hiç olmazsa bir gün demokrasinin gereği vurgulansın." diye konuştu.

Ekşi, 16 Eylül'de sona erecek foruma Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya'dan 8, Türkiye'den de 29 konuşmacının katılacağını vurguladı.

Programa, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Mesudiye Kaymakamı Bahri Gökalp, Belediye Başkanı Muammer Özer, Kültür ve Turizm İl Müdürü Yener Oba, Dünya Demokrasi Forumu Danışma Kurulu Başkanı Oktay Ekşi'nin yanı sıra bazı ilçe belediye başkanları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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