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Ordu'da futbolcu ikiz kız kardeşler birbirlerine rakip oldu

ORDU HABERLERİ  | 05.03.2020 19:00 | Son Güncelleme

Ordu'da futbolcu ikiz kız kardeşler birbirlerine rakip oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi 5. Grup'ta mücadele eden ikiz kız kardeşlerden Buse Uçan Ünye Gücü Futbol Kulübü, Sude Uçan da Sinop Kuzeyspor formasıyla rakip olarak sahaya çıktı.

Grupta namağlup mücadele veren Ünye Gücü Futbol Kulübü, hava şartları dolayısıyla ertelenen maçta Sinop Kuzeyspor'u konuk etti.

Oyuncular, sahaya ellerinde "Milletimizin başı sağ olsun, şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" pankartlarıyla çıktı.

Ünye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bölge hakemleri Esma Aydın, Damla Ata ve Dilan Çaylak yönetti.

Karşılaşmada ikiz olan Buse ve Sude Uçan kardeşler, birbirlerine rakip olarak sahada mücadele etti.

Ev sahibi ekip Ünye Gücü Futbol Kulübü, rakibini 4-0 yendi.

İkizlerden Sude Uçan, sezon başında Ünye Gücü Futbol Kulübünden Sinop Kuzeyspor'a transfer olmuştu.

Öte yandan, Kadıneli Dokunuyordu Derneği Başkanı Esra Gerçeker, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla futbolculara çiçek takdim etti.

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