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Ordu’da geçen hafta 118 araç trafikten men edildi

ORDU HABERLERİ  | 15.10.2020 10:13 | Son Güncelleme

Ordu’da son bir haftada yapılan trafik kontrollerinde 118 araç trafikten men edildi.Ordu il genelinde polis bölgesinde 5-11 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 34 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 24 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 33 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 64 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 890 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 62 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 56 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 48 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Ordu’da geçen hafta 118 araç trafikten men edildi

Ordu’da son bir haftada yapılan trafik kontrollerinde 118 araç trafikten men edildi.
Ordu il genelinde polis bölgesinde 5-11 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 34 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 24 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 33 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 64 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 890 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 62 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 56 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 48 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı. Aynı denetimlerde 118 araç trafikte men edilirken 34 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.
Öte yandan aynı tarihlerde il genelinde 18 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 26 kişi yaralandı.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
19:15

Ordu Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Demirtaş Eczanesi
Altinordu
Koçak Eczanesi
Altinordu
Sağlık Eczanesi
Altinordu
Doğa Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Kanaat Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Fatsa
Oral Eczanesi (Gece 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Özlem Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
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