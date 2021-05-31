Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Cevizdere Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde, İbrahim Kokuroğlu yönetimindeki 34 FBF 58 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Bol'un kullandığı 19 HB 581 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan İbrahim Kokuroğlu, Mehmet Ali ve Asaf Bol, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz